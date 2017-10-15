Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezaevinden keşif için getirilen sanık Süleyman Ahmet Kaya'ya çelik yelek giydirildi. FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Doğan Medya Center'in işgal edilmesine ilişkin 19 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Doğan Medya Center'in işgal edilmesi sırasında açılan adeş sonucu şehit olan Vedat Bağcerci'nin kim tarafından vurulduğunun tespiti için binada keşif yapılıyor. Cezaevi'nden keşif için getirilen sanık eski Yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya, yoğun güvenlik önlemleri altında binaya getirildi. Çelik yelek giydirilen sanık Kaya'nın cezaevi aracından indirilirken, mahkeme başkanının gelmesiyle keşif başladı.

Darbecilerin kameraman Ahmet Akpolat'a saldırdıkları işte o an...

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