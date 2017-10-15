Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Pendik'te ibadete açılan Amine Hatun Camii'nin açılış törenine katıldı. Törende Başbakan Yıldırım'a AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, milletvekilleri ve Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin eşlik etti. Tören alanına gelen çok sayıda vatandaş, Başbakan Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Yoğun ilgiyle karşılanan Başbakan Yıldırım, vatandaşları selamlayarak tören alanına girdi. Öte yandan, caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.