Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Pendik'te okul çıkışı öldürülen Helin Palandöken'in babasına taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Yıldırım’ın ziyarette gözyaşlarını tutamadığı görüldü.





Başbakan Binali Yıldırım, Pendik'te Amine Hatun Camii'nin açılışını yaptıktan sonra Tuzla Aydınlı Mahallesi’ne geçerek, Pendik’teki bir okulda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Helin Palandöken’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret, evin yakınındaki taziye evinde gerçekleşti. Yıldırım, baba Nihat Palandöken, yakınları ve mahalle halkına başsağlığı dileklerini iletti. Baba Nihat Palandöken’e sarılan Başbakan Yıldırım’ın bu sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ziyarette yaptığı kısa konuşmada Yıldırım, "Helin kızımız bir sapık tarafından vuruldu. Hayatını kaybetti, Helin kızımıza Allah'tan rahmet ailesine baş sağlığı diliyoruz" dedi. Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde eşlik eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'ân-ı Kerim okuyup dua etti. Ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı.