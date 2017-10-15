Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu BAE Takımı Emirates’in İtalyan sporcu Diego Ulissi kazandı. Bisiklet yarışına gelen ve ödülleri veren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri İbrahim Kalın ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul’un özel bir marka olduğunu belirten Bak, “İstanbul’un kültürü, tarihi güzellikleri ile beraber Sultanahmet’te tamamlayarak İstanbul’un kültürel ve tarihi değerlerini, boğazını tüm dünyaya göstermiş olduk. Bu yıl bir yenilik vardı parkurda. Formula 1’den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçildi. Tarihi yarım ada da tur atılıp burada tamamlandı. Alanya’da başladı etaplar ardından Kemer, Marmaris, Fethiye, Selçuk olmak üzere İstanbul’da tamamlandı. Bu yılın bir özelliği de Türk milli takımının performansı. Bu turun dünya kategorisinde olması, önemli takımların olması bir kademe daha üst düzey organizasyon oldu takımlarından çekişmesinden dolayı. Türkiye olarak şanslıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi, sporun bütün değerlerini analiz edebilen değerlendirme yapan birisi. Pek çok organizasyonda olduğu gibi bu organizasyonu da destekliyor. Türkiye potansiyeliyle, yaptığı tesislerle ortaya koyduğu organizasyon yeteneğiyle pek çok spor etkinliğini gerçekleştirebiliyor. Tüm dünyaya ’İstanbul en az Paris, Londra, New York kadar güvenli’ olduğunu gösterdik. Bakın insanlar güzel bir İstanbul gününde Sultanahmet’te bir araya geldiler bu organizasyonu takip ettiler. Bu güzelliği gördüler" diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA ETKİN BİR TUR ORGANİZE EDİLECEK”

Bisiklet turunun Türkiye’nin üzerine konulmaya çalışılan algıyı yıkmak için önemli cevap olduğunu vurgulayan Bakan Bak, “Bakıyorsunuz Türkiye hakkında çıkartılan algı operasyonlarının hiçbiri ülkemizin üzerine yapışmıyor. Gerçekten ülke olarak vatanımızı, ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin güçlü olmasını, büyüyen gelişen Türkiye istiyoruz. Bunlar da büyüyen, gelişen Türkiye’nin işaretleri. Halkımızla birlikte güçlüyüz. Sporda da güçlüyüz. Daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki yıl daha etkin bir tur organize edilecek. Etaplar esnasında destek veren bütün mahalli idarelerimize, valilerimize, belediye başkanlarımıza, katılımcılara, organizasyonda görev alan hakemlere, bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Umarım önümüzdeki yıl daha güzel bir organizasyon yapacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri İbrahim Kalın ise herkesi Türkiye’ye davet ederek, “Türkiye’nin güzelliklerini bizzat görsünler. Bisiklet meraklıları burada bisiklet çevirsinler. Biz bundan çok memnun oluruz” ifadelerini kullandı.