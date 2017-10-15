Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların 4’ünün Balıkesir’de, 3’ünün ise başka illerde adli mercilere sevk edileceği belirtildi.