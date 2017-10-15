Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kızıltepe karayolu üzerinde bulunan Türkmen Deresi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, içerisinde AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile eşi Canan Miroğlu’nun bulunduğu araca, arkasında seyir halinde bulunan koruma aracı çarptı.

Kazada hafif yaralanan Miroğlu ve eşi, kaldırıldıkları Mardin merkezdeki bir özel hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanede görevli doktor İbrahim Çelik, trafik kazası nedeniyle Miroğlu ve eşinin hafif bir sarsılma geçirdiklerini ancak ciddi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, “Biz yine de tetkikler yaptık, anormal bir durum çıkmadı. 4 saatlik bir gözlemin ardından kendilerini taburcu ettik” dedi.