Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) 3 yıl önce başlattığı inovasyonda kadın projesinin 3’üncü Kadın İnovasyon Kampını başarıyla bitiren girişimci kadınların sertifika ve ödül törenine katıldı. Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleştirilen programa Bakan Sarıeroğlu’nun yanı sıra KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, proje ortağı TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek ile 3’üncü Kadın inovasyon kampına katılan girişimci kadınlar katıldı.

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 3 yıllık planları içinde temel önceliklerinin istihdam olduğunu bunu gelecek dönemde kadın genç ve engelli istihdamı olarak daha da geliştireceklerini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, “Bakanlığa geldiğimiz andan itibaren 6 aylık eylem planlarımızı hazırladık. Bakanlar kurulumuza sunduk. Önümüzdeki döneme ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın başta ilk 6 ay olmak üzere 3 yıllık planları içerisinde temel öncelik istihdam. İstihdam konusunda da cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir milli istihdam seferberliği başlatılmış durumda. Önümüzdeki dönemde biz bunu kadın genç ve engelli istihdamıyla yeni bir açılımla sürdürmeyi planlıyoruz. Kadın istihdamının artırılması kadınlarının iş gücüne katılım oranlarının artırılması ve işsizlik oranlarının düşürülmesi temel önceliğimiz olacak. Tüm uyguladığımız programlarda Çalışma Bakanlığı’nın İŞKUR aracılığıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla Çalışma Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü bütün programlarda kadınlara karşı pozitif ayrımcılığı desteklerimizi artırarak devam ettireceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

Şuanda kadın istihdam oranlarını yüzde 29.5 olduğunu 2023 yılında kadın istihdam hedefinin yüzde 41 olduğunu ifade eden Bakan Sarıeroğlu, “Yüzde 20’ler seviyesinde olan kadın iş gücüne katılma oranımız bugün yüzde 34.1’e yükselmiş durumda. İstihdam oranlarımız da yüzde 29.5’a gelmiş durumda. 2023 hedefimiz yüzde 41. Bunun için daha ciddi adımlar daha ciddi teşvikler daha ciddi uygulamalarla bu süreci hedefe ulaşacak şekilde güçlendirmemiz gerekiyor. Geçmişle kıyasladığımızda kadın iş gücüne katılım oranında yüzde 63 artış sağladığımız ortada” diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, ödül alacak ve çalışma hayatına girecek olan kadın girişimcilere başarılar dilerken kadınların istihdam konusunda cesaretli olmasını gerektiğini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından programı bitiren 30 kadın girişimciye sertifikaları ve program kapsamında yaptığı çalışmalarla ödül almaya hak kazanan 5 girişimciye ödülleri verildi.