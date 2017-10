Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Kuzey Irak’ta 25 Eylül’de gerçekleştirilen gayrimeşru referandumun ardından bölge oldukça kritik günler yaşıyor. Son günlerde Irak ordusu, Haşdi Şabi milisleri, Peşmerge ve terör örgütü PKK’nın Kerkük’te karşı karşıya gelmesi ve sıcak bir çatışma yaşanması an meselesi...

Gerginliğin dorukta olduğu Kerkük’ün birçok bölgesinde sokakların boş olduğu görülüyor. Kerküklü siviller, yaşanan gerginliğin yol açabileceği çatışmadan dolayı evlerinden çıkamıyor. Şehirde Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde ise gönüllüler taşıdıkları silahlarla Peşmergelerle sokaklarda dolaşıyor.

Öte yandan Irak Parlamentosunca görevden alınan Kürt kökenli Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in Kerkük’te Peşmerge kıyafeti giymiş onlarca silahlı kişiyle birlikte olduğu fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı.

HERKES TEDİRGİN

Şehirde gergin bekleyiş sürerken, Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, son gelişmeleri gazetemize değerlendirdi. Türkmenler olarak sürekli yer değiştirdiklerini ifade eden Mehdi “Güvenli yerler bulmaya çalışıyoruz. Silahlı bir gücümüz yok ortada kalmış durumdayız” diye konuştu. Şu anda Kerkük’teki durum oldukça kötü olduğunu ve PKK’lıların Kerkük sokaklarda cirit attığını kaydeden Sözcü Mehdi “Her an sıcak çatışma yaşanabilir. Türkmenler güven içinde değiller, güvenli bölgeler bulmak mecburiyetindeyiz” açıklamasını yaptı. Kerkük’te Peşmerge ve PKK’lıların birlikte hareket ettiği bilgisini veren Ali Mehdi, Kerkük’te bir kısım PKK’lı zaten vardı ancak diğer bölgelerden de buraya geldiler. Haşdi Şabi güçleri de Kerkük’te. Aralarında sıcak bir çatışmanın yaşanması an meselesi” ifadelerini kulandı.

ZİYARET ERTELENMESEYDİ

Başbakan El-İbadi’nin çatışmadan yana olmadığını açıkladığını belirten Mehdi “Biz de umuyoruz ki bölgede bir çatışma yaşanmaz. Böyle bir durumda en çok zararı elinde yüzde 1 bile silah olmayan Türkmenler görür” dedi. Başbakan Binali Yıldırım’ın Bağdat ziyaretinin ertelendiğine dikkat çeken Mehdi “Keşke ertelenmeseydi, en azından Türkmenlerin durumu için Irak hükûmetine baskıda bulunulabilirdi” diye konuştu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi de, Kerkük’e bağlı Leylan bölgesinde ITC binasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek “Bu tür silahlı saldırılar, bazılarının uğraşmasına rağmen bizleri çatışmaya sürüklemeyecek” dedi.