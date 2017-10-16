Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içinde etkisiz haline getirilen terörist sayısını ve yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, son bir hafa içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 508 operasyon yapıldığı, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 210 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, etkisiz haline getirilen terörist sayısıyle ilgili olarak ise 4 ölü, 7 sağ ve 10 teslim olmak üzere toplam 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARDA;

​SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 21 (4 ÖLÜ, 7 SAĞ, 10 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

9 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ – 1 TERÖRİST (ÖLÜ)

MUĞLA/KÖYCEĞİZ - 1 (ÖLÜ)



10 EKİM SALI GÜNÜ – 11 TERÖRİST (5 TESLİM, 4 SAĞ, 2 ÖLÜ)

✓ ŞIRNAK/SİLOPİ – 5 (TESLİM)

✓ HAKKÂRİ/ÇUKURCA – 2 (ÖLÜ)

✓ HATAY/ALTINÖZÜ – 2 (SAĞ-EL NUSRA)

✓ ŞIRNAK/SİLOPİ – 1 (SAĞ)

✓ HAKKÂRİ/YÜKSEKOVA – 1 (SAĞ)



11 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 SAĞ)

✓ BİTLİS/MUTKİ – 1 (ÖLÜ)

✓ ANTALYA/AKSU – 1 (SAĞ - DEAŞ)



13 EKİM CUMA GÜNÜ – 2 TERÖRİST (SAĞ)

✓ MUŞ/KORKUT – 2 (SAĞ - DEAŞ)



14 EKİM SALI GÜNÜ – 5 TERÖRİST (TESLİM)

✓ ŞIRNAK/SİLOPİ – 5 (TESLİM)



Yapılan operasyonlar neticesinde;

➢ 6 ilde (4 Hakkâri, 3 Mardin, 1 Erzurum, 1 Diyarbakır, 1 Erzincan, 1 Batman)

11 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 1,5 ton gıda maddesi,

➢ 7’si ağır ve uzun namlulu (2 Kanas, 5 Kalaşnikov) toplam 11 silah,

➢ 208 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

➢ 10 El Bombası,

➢ 1.144 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

➢ 15 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiştir.





UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.238 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 37.451.610 TL olan;

➢ 2.124 kg Esrar,

➢ 452 kg Eroin,

➢ 4,75 kg Kokain,

➢ 1,2 kg Sentetik Kannabinoid (Bonzai),

➢ 13,52 kg Metamfetamin,

➢ 488.751 adet Uyuşturucu Hap,

➢ 11.597 adet Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 6.317.726 TL olan;

➢ 885.986 adet Kaçak Sigara,

➢ 44.506 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.089 kişi gözaltına alınmıştır.

​* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 48 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova) 318 şüpheli gözaltına alınmıştır.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 745 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 362 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA;

Ülke genelinde genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması, çalıntı olarak aranan ve ruhsatsız/plakasız olarak kullanılan motosikletlerin yakalanması amacıyla 12 Ekim 2017 Perşembe günü eş zamanlı olarak yapılan “Son Sürat Motosiklet” uygulamasına 6.873 ekip ve 25.247 personel katılmıştır. Operasyon sonucunda; 52.809 motosiklet kontrol edilmiş, 3.405’i trafikten men edilmiş, 7.864’üne cezai işlem uygulanmış, 383 aranan şahıs ile 196’sı çalıntı, 171’i aranan motosiklet yakalanmıştır.

​Ayrıca; 11 Ekim 2017 Çarşamba günü ülke genelinde Polis ve Jandarmadan oluşan karma trafik ekipleriyle, karayollarındaki trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, “Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-7” uygulaması yapılmış; 185.061 araç/sürücü denetlenmiş, bunlardan 18.762’sine cezai işlem uygulanmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

793’ü denizlerde olmak üzere 5.683 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 150 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.