Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY'nin Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren TK875 sefer sayılı yolcu uçağı yerel saatle 02.00'da Tahran'dan havalandıktan yaklaşık bir saat sonra motor arızası nedeniyle Tahran'a acil iniş yaptı. Havaalanında bekletilen yolcuları almak üzere 12.00'da İstanbul'dan bir uçak gönderileceği belirtildi.