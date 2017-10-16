THY'nin Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren TK875 sefer sayılı yolcu uçağı yerel saatle 02.00'da Tahran'dan havalandıktan yaklaşık bir saat sonra motor arızası nedeniyle Tahran'a acil iniş yaptı. Havaalanında bekletilen yolcuları almak üzere 12.00'da İstanbul'dan bir uçak gönderileceği belirtildi.
THY uçağı Tahran'a acil iniş yaptı
16.10.2017 - 10:48 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY’nin Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Tahran'a acil iniş yaptı.
Etiketler : thy,tahran istanbul seferi,iran,acil iniş,
511625 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511625.aspx
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