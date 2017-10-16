Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör saldırısında yaralananların tedavilerinin sağlanması, saldırıda yerle bir olan binalarda arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye devreye girdi.

Olayın hemen sonrasında harekete geçen Türk Kızılayı, bölgeye Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı tıbbi malzemenin yanı sıra battaniye ve çadır gibi insani yardım malzemelerini sevk etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı gece yarısı Ankara'dan havalandı. AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile Türkiye'ye sevk edilmesi düşünülen yaralılara refakat etmek üzere Türk Kızılayı doktorları da bölgeye gitti.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük eşliğinde bölgeye giden Kızılay ekibi, beraberinde Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan tıbbi malzeme de götürdü. Mogadişu'ya ulaşan Türk heyeti yerel makamlarla temaslara başladı.

Arama kurtarma ekiplerine destek

Uzun süredir Mogadişu'da bulunan ve insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılayı Delegasyon Başkanlığına bağlı ekipler de terör saldırısının hemen ardından harekete geçti. Enkaz altında bulunan yararlıların kurtarılması için çalışan ekiplere gıda başta olmak üzere destek hizmeti veren Kızılaycılar, yararlıların Türkiye'ye sevk edilmesi konusunda da diplomasi faaliyeti yürüttü.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da Somali'deki terör saldırısını sert bir dille kınadı.

Kınık, "Saldırıda Somali Kızılayının beş gönüllüsü de hayatını kaybetti. İnsanlık düşmanı terörü lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Demircan Somali'de

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da saldırı nedeniyle Somali yetkililere destek olmak ve tedavi için Türkiye'ye getirilecek yaralıların nakil koordinasyonunu hızlandırmak üzere Somali'ye geldi.

Demircan düzenlediği basın toplantısında, Türk hükümeti ve halkının, Somali halkının üzüntüsüne ortak olduğunu söyledi.

Demircan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı gereği Somali'ye gerekli tıbbi desteği vermek ve tedavi için Türkiye'ye getirilecek yaralıların nakil işlemlerini yapmak için çalıştıklarını kaydetti.

Somali Başbakan Yardımcısı Ahmed de Demircan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki güçlü bağları yansıttığını belirterek, "Somali'ye kritik bir durumda iken destek veren Türkiye'ye, asil ve yardımsever tutumundan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Demircan'a Somali ziyaretinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Dış İlişkiler Genel Müdürü Öner Güner, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Furkan Karabekmez ile hekim, hemşire ve sağlıkçılardan oluşan 33 kişilik heyet eşlik ediyor.