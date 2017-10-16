Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat ile İstanbul Büyükşehir Belediye Gençlik Meclisi'nin "Dünya Yerel Gençlik Meclisleri Birliği"ni kurmasına yönelik protokolü oy birliğiyle onayladı.İBB Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, girişim sayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye BM merkezi olmalı" çağrısının ilk adımı atıldı.

İBB Meclisi, ekim ayı toplantılarının ikinci birleşiminde, BM'nin "İnsan Yerleşimleri Programı" olan Habitat'ın gençlik birimi ile ortak bir protokole imza attı. İBB Meclisi 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda gündeme gelen protokol, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Protokol kapsamında BM Habitat Gençlik Birimi ile İBB Gençlik Meclisi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, daha fazla sürdürülebilir şehir ve toplum oluşturmak amacıyla İBB liderliğinde Belediye Gençlik Meclisi ağı kuracak. Ortak faaliyetler düzenlenerek BM Habitat Programı ile İBB Gençlik Meclisi arasında iş birliği sağlanacak. Ayrıca kent gençliği teşkilatları daha kurumsal hale getirebilecek.

Merkezde, BM'nin toplantılar düzenlemesi planlanıyor

Bu kapsamda İstanbul'a kurulacak Uluslararası Gençlik Merkezi toplamda 32 bin 850 metrekare alana sahip olacak.Merkezde 454 araçlık otopark, konferans salonu, çok amaçlı spor ve toplantı salonu, sergi salonu, kütüphane, atölye ve derslikler, kafeterya, iç bahçeler, açık basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, dinlenme alanları yer alacak.Merkezde yıllık olarak belirli dönemlerde BM ve uluslararası kurumlar için sunum ve toplantılar düzenlenmesi planlanıyor.