Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenişafak'ın haberine göre, bu merkez internet üzerinden film, müzik, kitap, bilimsel çalışmalar, şiir ve beste gibi emek verilerek icra edilen çalışmaları yayınlayan internet sitelerini kapatmaya yönelik olacak. Engelleme telif hakkı sahibinin Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi'ne başvurmasıyla başlayacak. Başvuru sonrası görevli savcı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra siteyi erişime kapatacak. Telif hakkı sahibi isterse bu site yöneticilerine dava açabilecek.