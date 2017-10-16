Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da kritik birimlerde görev yapan komiserlere mahrem abilik yaptığı belirlendikten sonra gözaltına alınan 34 yaşındaki sınıf öğretmeni S.T. etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı oldu. 62 sayfalık itirafında örgütün görev yaptığı illerdeki bütün yöneticileri ile emniyet içerisine sızdırılan üyelerini tek tek deşifre eden mahrem abi, 17-25 Aralık kumpaslarının ardından örgütte Sosyal Medya Mesulü adı altında birim oluşturulduğunu anlattı.

Türkiye'de her bölge ve il ile lise, üniversite ve yüksekokul birimlerine sosyal medya sorumluları görevlendirildiğini belirten mahrem abi, "Bu Sosyal Medya Mesulleri sahte hesaplar oluşturarak özellikle Psiphon ve benzer programlar üzerinden örgütün lehine olacak haberler ve paylaşımlar yapıyor. Bu programlar sayesinde tweetler hep farklı ülkelerden atılmış gibi görünüyor.

Örgüt bu birime çok önem veriyor ve üzerinde duruyor. Hatta sırf bu iş için örgüt elebaşısının talimatıyla yeni tablet ve bilgisayarlar alındı. Sosyal Medya Mesulü 'hangi ilden kaç tweet atıldı, ne tür paylaşımlar yapıldı' şeklinde çetele tutuyor. Konya Bölgesine bağlı illerden en fazla paylaşımı yapan ve faaliyette bulunan illere ödül verildi. Örgüt emekli olan emniyet personelini de bu birim içerisinde kullanıyor" dedi.Öte yandan, Konya'da örgüte yönelik yapılan operasyonda "gaybubet" evlerinde çoğu üniversite öğrencisi 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. Evlerde yapılan aramalarda 50 cep telefonu ele geçirilirken, gözaltına alınanların her birinin 10’ar ayrı sosyal medya hesabı bulunduğu tespit edilmişti.

