Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, müftülere nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeye ilişkin, "Düzenlemeyle, il ve ilçe müftülüklerine verilen yetki ve görev, dini nikah kıyma yetki ve görevi değildir. Dini nikahı, resmi nikah yerine ikame etme düzenlemesi de değildir. Verilen yetki ve görev, il veya ilçe müftüsünün belediye başkanı, belediye başkanının yetkilendirdiği memur, dış temsilcilikteki görevli konsolos gibi resmi nikah kıyma yetki ve görevidir." dedi.Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yasa tasarısının bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini söyledi.

Tasarının, nikah kıyma yetkisiyle görevlendirilenler arasına il ve ilçe müftülüklerini ekleyen bir düzenlemeyi içerdiğini bildiren Bozdağ, mevcut yasaya göre nikahların belediye başkanları ve görevlendirilen nikah memurları tarafından kıyıldığını, bu görevin köylerde de muhtarlar tarafından yürütüldüğünü anımsattı.Bozdağ, mevcut yasaya göre, İçişleri Bakanlığının görevlendirmesiyle il, ilçe nüfus müdürlükleri ile yurt dışı temsilciliklere de evlendirme yetkisinin verildiğini, düzenlemeyle bu yetki ve göreve sahip olanlar arasında il ve ilçe müftülüklerinin ilave edileceğini anlattı.

Düzenlemenin nikah kıyacaklar arasına yeni bir seçenek eklediğini belirten Bozdağ, ilçe ve il müftülerine dileyenlerin müracaat edebileceğini ifade etti."Kimse ilçe, il müftülüğünde nikah kıymaya mecbur edilmemektedir, zorlanmamaktadır." diyen Bozdağ, düzenlemenin "laikliğe aykırı olduğu" yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

"Laiklik konusunda sakat düşünceye sahip olan CHP'dir"



Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bozdağ, düzenlemenin Anayasaya da aykırı olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Laiklik, tam anlamıyla insanların din ve inanç hürriyetinin teminatıdır. Kişilerin din ve inanç hürriyeti çerçevesinde yapacağı tercihlere hiç kimsenin müdahale etmemesidir. Devletin de herkesin inancına karşı eşit mesafede olmasıdır. Bugün Avrupa'da, Amerika'da din adamları nikah kıyabiliyor. Fransa, Almanya bunlar laik ülkeler mi? Laik ülkeler. Şimdi burada din adamlarının nikah kıymasının laiklik ilkesine aykırı olduğunu iddia eden var mı? Yok. Almanya'da din adamının nikah kıyması laiklik ilkesine aykırı olmuyor da Türkiye'de din görevlisi olan il veya ilçe müftüsünün kıyması neden laiklik ilkesine aykırı olsun."

Düzenlemenin laiklik ilkesine uygun olduğunu söyleyen Bozdağ, CHP'nin eleştirilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"CHP'nin getirdiği eleştiri, esasında müftülerin nikah kıymasına dönük eleştiridir. Eğer, kanunda olduğu gibi nüfus memuruna zaten veriliyor, belediye başkanına veriliyor. Yeni düzenlemeyle bunlara tapu müdürünü, kadastro müdürünü, PTT müdürünü veya başka bir kamu görevi yapan birisi ilave edilmiş olsaydı CHP buna kesinlikle itiraz etmezdi. İlave edilen il ve ilçe müftülüğü olduğu için itiraz ediyor. İl ve ilçe müftüleri de din görevi yaptığı için buna itiraz ediyor. Esasında laiklik konusunda sakat düşünceye sahip olan CHP'dir."

Bakan Bozdağ, evlenenlerin büyük kısmının resmi nikah haricinde dini nikah da kıydırdığına, insanların inançları gereği bunu yerine getirdiğine işaret etti.Laik ülkelerde insanların inançlarından dolayı kınanması, ayıplanması ve suçlanmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Bozdağ, "CHP'nin yaklaşımı din adamı olan ilçe müftüsü veya il müftüsüne bu yetkinin verilmesidir. Burada CHP'nin kadim bir rahatsızlığı var, dinle ilgili konulardan rahatsızlık duyduğu gibi, dinle ilgili görev yapanlardan da bir rahatsızlık var. Bu, bir nevi bu rahatsızlığın dışa vurumudur." diye konuştu.

"Kadınlarımızın hukukunu daha fazla koruyacaktır"



Bozdağ, düzenlemeyle erken yaşta evliliklerin artmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, düzenlemenin evlenme yaşını değiştirmediğine dikkati çekti.

Düzenlemenin, evlenme şartlarında ve engellerinde de bir değişiklik getirmediğine işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kim derse ki 'Bu düzenleme, küçük yaşta evlilikleri teşvik ediyor.', çok net söylüyorum, milletin gözünün içine baka baka bilerek ve isteyerek yalan söylüyordur ya da cehaletinden dolayı bunu söylüyordur. İnşallah cehaletlerinden dolayı bunu diyordur. Aksi takdirde bilerek milletin gözünün içerisine baka baka yalan söylemek büyük bir ahlaksızlıktır. Bir defa böyle bir şey yok. Bu bir iftiradır ve yalandır. Bu düzenleme kadınlarımızın da erkeklerimizin de lehinedir. Çünkü toplumda kayıt dışı evlilikler var. İnsanlar gidiyorlar, bir şekilde dini nikah kıydırabiliyor ve gizliyorlar bunları. İlçe müftülerine, il müftülerine resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesi resmi nikah kıymadan yapılmış veya yapılacak evliliklerin önüne geçecektir. Kadınlarımızın hukukunu daha fazla koruyacaktır. Resmi nikah olduğu zaman bu nikahın, kadın ve erkeğe doğurduğu haklar ve yükümlülükler var. Müftüye gitti, 'Nikah kıydıracağım.' dedi, o zaman müftü resmi nikah kıyma yetkisine sahip olduğu için, resmi nikahı var mı, yok mu, bakacak. Resmi nikah yoksa, 'Gel bir önce resmi nikahı kıyalım, ondan sonra dini nikahı da kıyarız.' diyecektir. Resmi nikah kıymamış kişilerin müftüleri aldatarak nikah kıymalarının de önüne geçilmiş olacaktır."

"İl veya ilçe müftülükleri istedikleri yerde nikâh kıyamayacaklar"



Düzenlemenin kadınların lehine sonuçlar doğuracağını dile getiren Bozdağ, düzenlemeyle resmi nikahsız evliliklerin büyük oranda azalacağını bildirdi. Bozdağ, şunları kaydetti:

"Düzenlemeyle, il ve ilçe müftülüklerine verilen yetki ve görev, dini nikah kıyma yetki ve görevi değildir. Dini nikahı, resmi nikah yerine ikame etme düzenlemesi de değildir. Verilen yetki ve görev, il veya ilçe müftüsünün belediye başkanı, belediye başkanının yetkilendirdiği memur, dış temsilcilikteki görevli konsolos gibi resmi nikah kıyma yetki ve görevidir. Medeni Kanun, Nüfus Kanunu ve bu konudaki yönetmelik çerçevesinde bu nikahları müftüler kıyacaktır. Kıydıkları nikahlar resmi nikah olacaktır, nüfusa hemen iletilecek, tescil edilecek ve evlenme cüzdanı da nikah kıyan kişilere verilecektir. Bazıları bunu karıştırıyor. Bilerek karıştırdıklarını ya da toplumun zihnini bulandırmak için karıştırdıklarını düşünüyorum. İsteyen bundan sonra istediğine gidip resmi nikah kıydırabilecektir. CHP Genel Başkanı veya bu işe karşı çıkanlar, bu işin aleyhinde olanlar müftülere resmi nikah kıydırmak istemiyorlarsa, kıydırmayabilirler. Onlar kime kıydırmak istiyorlarsa, ona gidip nikah kıydırsınlar. Müftülüğe gidip, nikah kıydırmak isteyen vatandaşlarımızın bu haklarını kullanmasına, bu yönde tercihte bulunmasına da karşı çıkma hakları yok."

Bozdağ, nikah kıyılacak yerlerin İçişleri Bakanlığının çıkarttığı yönetmelikte yer aldığını hatırlatarak, "İçişleri Bakanlığının çıkarttığı bir yönetmelik var. Bu yönetmelikte çok açık şekilde yazıyor. Nikah kıyılacak yerler de yazıyor, nikah kıyılmayacak yerler de yazıyor. Yani, il veya ilçe müftülükleri istedikleri yerde nikah kıyamayacaklar. Nikah kıyılacak yerler, yönetmelikte sayılan yerler olacaktır." bilgisini verdi.