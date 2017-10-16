Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de Fetullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle tutuklanan savcı ve hakim eşinin bilgisayarında, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan hakim, savcı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri için "Mağdur abiler için süreç" başlıklı sözde yol haritası hazırlandığı ortaya çıktı.Geçen yıl açılan soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan tutuklanan cumhuriyet savcısı C.G ile hakim eşi A.N.G'nin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda el konulan 28 dijital materyelin detaylı incelemesi tamamlandı.İncelemede, dijital veriler içerisinde hakim ve savcılara yönelik hazırlandığı tespit edilen 68 sayfalık döküman tespit edildi.

Hakim, savcı ve HSYK üyeleri için hazırlandığı belirlenen dökümanlarda, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan, ihraç edilen, açığa alınan, tayin edilen veya yetkileri alınan üyeler için izlenmesi gereken yolların detaylı şekilde anlatıldığı görüldü.Üyelerden idari dava takibinde, hakklarında verilen kararlara ilk olarak "yeniden inceleme" talep etmelerinin, daha sonra duruma göre, genel kurul, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulunmalarının istendiği ortaya çıktı.

"Önemli" başlıklı döküman içeriğinde üyelerden yapacakları itirazlar için toplu olarak hareket etmelerinin, hazırlanan dilekçelerini de "Emin bey" isimli bir kişiye göndermelerinin talep edildiği belirlendi.Yeniden inceleme ve itirazda bulunmayan FETÖ üyelerinden de uluslararası kuruluşlara mağduriyetlerini anlatacak dilekçelerle başvuruda bulunmalarının istendiği tespit edildi.

Hakim, savcı ve HYK üyeleri için hazırlandığı tespit edilen dökümanlarda adli, idari soruşturmalar, atama, yer değiştirme karşısında izlenecek yol haritasının belirlendiği görülen dökümanların sunum formatında hazırlanmasının terör örgütünün talimatıyla yapıldığını gösterdiği belirtildi.Hazırlanan sunumda adli veya idari işlemlerle açığa alınan, tutuklanan, ihraç edilen FETÖ üyelerinden davaları açan kişilere yönelik "bezdirme", "korkutma", "cesaret kırma" gibi her türlü yola başvurmalarının da istendiği görüldü.Sözde yol haritasında "Medya davaları" bölümünde ise şikayet mercileri anlatılıyor.Bu bölümde, "Özellikle açığa alınanların ekonomileri iyi takip edilmeli. Abilere 'Abi siz açın, kazanınca kırışırız.' denilebilir." yazan not dikkati çekti.Belgelerin tamamında yapılan değerlendirmede, "Mağdur abiler için süreç" başlıklı çalışmanın örgütün talimatı doğrultusunda hazırlanıp, mağdur olarak görülen kişilerle paylaşıldığı anlaşıldı.