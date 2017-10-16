Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar ile dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in darbeci askerler tarafından üste getirilişleri yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında başta Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar, dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın da bulunduğu birçok üst rütbeli komutan darbeci askerler tarafından derdest edilerek, darbenin yönetildiği Akıncı Üssü'ne götürüldü. Komutanlardan Hulûsi Akar, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü Komutanı olan eski Tuğgeneral Hakan Evrim'in, Yaşar Güler ise dönemin Akıncı Üssü Harekat Komutanı eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in odasında tutuldu.

MEHMET DİŞLİ UZUN UZUN TELEFONLA KONUŞUYOR

Hulûsi Akar, getirilişi sırasında görüntülere yaklaşık 2 saniye yansıyor. Bu sırada kamera saati 22.35.50. saniyeyi gösteriyor, ancak mahkeme tarafından yapılan tespitlerde, saatin yaklaşık 45 dakika geri olduğu belirlendi. Yani Akar'ın Akıncı Üssü'ne getirilişi saat 23.20 sıralarına denk geliyor. Akar'ın yanında olduğu belirtilen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ak Partili Şaban Dişli'nin kardeşi dönemin Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dairesi başkanı eski Tümgeneral Mehmet Dişli, Akar'ın getirilişinden yaklaşık 30 dakika sonra kamera saatine göre 23.01 sıralarında odadan çıkıyor. Görüntülere uzun uzun yansıyan Dişli, koridorda yürüyerek telefonla konuşuyor. Akıncı Üssü ve Genelkurmay Çatı davasının sanıklarından Dişli, Akar'ı odasında derdest eden ekibin içinde yer almakla ve kendisine darbe girişimini tebliğ etmekle suçlanıyor. Dişli'nin Akar'a, “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksinizö dediği öne sürülmüştü. Dişli, mahkemedeki savunmasında "Komutan beni yanlış anlamış olabilir" demişti.