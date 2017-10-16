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Melih Gökçek, Erdoğan'ı karşılamaya gidiyor
16.10.2017 - 12:26 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in şu dakikalarda İstanbul’dan Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı’na doğru yola çıktığı öğrenildi.
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
511676 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511676.aspx
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