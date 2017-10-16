Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuat Uğur ve Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programında bugün önemli konular ele alındı. Prof. Dr. Şimşirgil’in gündeme getirdiği Büyükçekmece eski Başsavcısı Orhan Kapıcı'nın 'Kumar baronlarını hapse attırdığı için sürüldüğü'' iddiası hakkında yazısını değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, ''Kapıcı'nın telefonuna ulaştım ve sabah telefonla konuştum. Kendisi de yapılan yer değiştirmenin itibar suikastı kanaatindeydi ki; bu konuyu telefonda değil de yüz yüze konuşmak istediğini belirtti. Kumar mafyasını bürokratik kademelerde koruyan kollayan birileri olabilir. Kapıcı, galiba bahis çetelerine yapılan operasyonlarda kedinin kuyruğuna basmış. Büyükçekmece eski Başsavcısı Kapıcı'nın Ankara'ya düz savcı olarak atanmasının sebebi bu ise olay gerçekten çok vahim durumdadır. Ben böyle bir duruma inanmak ve düşünmek bile istemiyorum. '' diye konuştu.

''BU TAM BİR SKANDALDIR''



Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ise, söz konusu yer değiştirme için, ''Bir Cumhuriyet Başsavcısının ''Kumar ve Bahis çetesini çökertti'' diyerek birileri tarafından başsavcılıktan alınıp düz savcı yapıldıktan sonra Yargıtay'a gönderilmesi tam bir skandaldır. Şahsen, Orhan Bey'i hiç görmedim ve tanımıyorum ama inşallah gerçek ortaya çıkar. FETÖ'yle mücadele 15 bin hâkim ve savcı vardı, bunların 5 bini FETÖ'cüydü. Kalan 10 bin savcı ve hâkimden FETÖ'yle mücadele için adam bulunamazken bir avuç savcı hâkim kelle koltukta gezdi. Bunlardan biri de Orhan Bey'dir. Bunu biliyoruz ve şahidiz bununda altını çizmek lazım. On bin savcıdan belkide %95'i de temiz olabilirdi ama FETÖ'yle mücadele ise istekli değillerdi'' ifadelerini kullandı.