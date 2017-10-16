Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kırıkkale’ye doğru giden, Kırıkkale CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık ve babası Baki Kızık’ın da içinde olduğu araç, Ankara-Elmadağ mevkinde trafik kazası geçirdi. Trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, Yücel Kızık’ın babası Baki Kızık olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleden sonra yaralıları Elmadağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Ölen Baki Kızık’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, bir süre kapanan yol da yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.