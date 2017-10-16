Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mersin'in Tarsus ilçesi kırsal alanda örgüte ait bazı dokümanlarda parmak izlerinin bulunduğu belirlendiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen 3 şüpheli, savcılık sorgusundan sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 Ekim'de Mersin'in Tarsus ilçesi kırsalında bulunan ve terör örgütüne ait olduğu belirlenen kitap ve bazı örgütsel dokümanlar üzerindeki teknik çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, Kilis'te ikamet eden 2'si polis 3 kişi gözaltına alınmıştı.