Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırının ardından bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere ekip gönderildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mogadişu'daki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AFAD koordinasyonunda insani yardım operasyonu başlatıldı.

Dışişleri, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları, Türk Kızılayı ve Genelkurmay Başkanlığı eş güdümünde ve AFAD koordinasyonunda, Genelkurmay Başkanlığına ait A-400M tipi uçakla arama kurtarma konularında uzman 10 kişilik AFAD ekibi ile 3 Türk Kızılayı çalışanı Mogadişu'ya sevk edildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da çalışmaları yerinde takip etmek için Mogadişu'ya hareket etti.

Sismik dinleme ve yeraltı görüntüleme ekipmanlarıyla Mogadişu'ya giden AFAD personeli, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katılacak.