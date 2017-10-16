Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 14 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.A., İ.D., M.B., G.G., D.K., M.Ç., N.Ö., Y.E., H.N.Y., E.O., Ü.P., A.R.T., B.A.A. ve H.S.’nin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Kırıkkale'de 14 ByLock şüphelisi gözaltına alındı
16.10.2017 - 15:04 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Kırıkkale,fetö,bylock,gözaltı,
511736 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511736.aspx
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