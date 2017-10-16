Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 14 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.A., İ.D., M.B., G.G., D.K., M.Ç., N.Ö., Y.E., H.N.Y., E.O., Ü.P., A.R.T., B.A.A. ve H.S.’nin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.