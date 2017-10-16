Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Özçelik, Kemal Kılıçdaroğlu'na dış politikada fikir veriyordu.

AİLECEK HDP'YE VERDİLER



7 Haziran seçimlerinden sonra ailecek HDP'ye oy verdiklerini açıklayan Özçelik, gelen tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kaldı.

Halen CHP üyesi olan Murat Özçelik, düzenlediği sözde bağımsızlık referandumuyla Ortadoğu'da gerilimi yeniden artıran Barzani'nin kanalı Rudaw'a çıktı.

SÖZDE REFERANDUM YORUMU



Programda Türkiye'yi eleştiren Özçelik, düzenlenen sözde referandum hakkında "Referandum Kürt halkının iradesinin beyanıdır." diyerek saygı duyulması gerektiğini istedi.

TÜRKİYE DEMOKRASİDEN UZAKLAŞTI



Türkiye'nin demokrasiden giderek uzaklaştığını savunan CHP'li Murat Özçelik, Türkiye ile İran arasında yaşanan yakınlaşmanın da yanlış olduğunu ifade etti.

İran'a güvenilmemesi gerektiğini belirten Özçelik, Türkiye dış politikasının yanlışlarla dolu olduğunu sözlerine ekledi.