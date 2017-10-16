Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gündemdeki önemli gelişmelerin gölgesinde toplanan Millî Güvenlik Kurulu, OHAL’in devam etmesi ve Türk hava sahasının IKBY’ne kapatılması konusunda tavsiye kararı aldı. Kritik MGK sonrası Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Hükûmet Sözcüsü Bozdağ toplantı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

OHAL UZATILDI

Bozdağ açıklamasında, MGK'da alınan tavsiye doğrultusunda Bakanlar Kurulu'nda alınan karar ile OHAL'in 3 ay daha uzatıldığını bildirdi.

KUZEY IRAK'A HAVA SAHASI KAPATILDI

Irak'ta IKBY'deki sözde bağımsızlık referandumu sonrası yükselen tansiyona da değinen Bozdağ, MGK ve Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda sınır kapılarının Bağdat yönetimine devri için çalışmaların başladığını bildirdi. Bozdağ ayrıca, Kuzey Irak'a hava sahasımızın kapatıldığını belirtti.