Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davaya öğleden önce sanık savunmalarıyla devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya sanıklar, sanık ve müşteki avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı. Duruşmanın öğleden sonraki kısmında sanık avukatları, sanıkların hazır olmadıkları yönünde beyanda bulundu. Çok sayıda sanık için aynı durum söz konusu olunca Mahkeme Başkanı Selfet Giray, bu şekilde devam edilemeyeceği yönünde tepki göstererek, son kez uyardığını ifade etti ve duruşmayı bitirdiğini açıkladı.