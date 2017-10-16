Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde iki ay önce gözaltına alınan Batman Belediyesi eski Başkan Vekili Serhat Temel, 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine savcılık kararın itiraz ederek dosyayı 1. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Hakimlik, Temel hakkında tutuklanmasına yönelik yakalanma kararı çıkarttı. Batman Belediyesi eski Başkanı Necdet Atalay’ın tutuklanmasıyla yerine geçen Başkan Vekili Serhat Temel, “Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” iddiasıyla suçlanıyor. Aynı dosyada belediye eski çalışanlarının da olduğu toplam 7 kişi daha bulunuyor.