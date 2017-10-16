Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi N.M.C'nin gözaltına alınan eşi ve kızı, sevk edildikleri hâkimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen N.M.C'nin eşi S.C. ve kızı K.İ.C, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi.

Savcılık sorgularının ardından şüpheliler, adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hâkimlik, şüpheli anne ve kızını "yurtdışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün en yakın güvenlik birimine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

Şüpheli N.M.C'nin eşinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırmasıyla ilgili ifadesinin alındığı öğrenildi. Şüpheli N.M.C'nin ise henüz ifadeye gelmediği kaydedildi.