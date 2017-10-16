Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alacak-verecek meselesi aile faciasıyla sonuçlandı. Dayı, 2 yeğenini cadde ortasında tüfekle vurdu.

8 BİN LİRA İÇİN TARTIŞTILAR

Olay, Esenyurt'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre cadde ortasında karşılanan dayı ve iki yeğeni, 8 bin liralık alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

YEĞENLERİNİ TÜFEKLE VURUP KAÇTI

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada dayı, iki yeğenini pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Olayda ağır yaralanan iki yeğen kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.