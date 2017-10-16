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Başbakan Yıldırım ve Kılıçdaroğlu yarın görüşecek
16.10.2017 - 22:03 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bir araya gelecek. Meclis’te yapılması planlanan görüşmenin ana gündemini OHAL’in tekrar uzatılması ve Kerkük’te yaşanan son gelişmeler oluşturacak.
Etiketler : Başbakan,Binali Yıldırım,CHP,Kemal Kılıçdaroğlu,Meclis,OHAL,Kerkük,
511823 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511823.aspx
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