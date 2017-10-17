Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali’de meydana gelen patlama sebebi ile yaralanan Somalili 35 yaralı, tedavi görmek üzere refakatçileri ile birlikte Türkiye’ye getirildi. Menfur terör hadisesinden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın talimatları ile acil tıbbi yardım yapılması kararlaştırılmış, bu amaçla Başbakanlıkça askeri uçak tahsis edilmiştir. Ankara’da bulunan kamu hastanelerimizden yaklaşık 10 ton ilaç ve tıbbi malzeme toplanılarak Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 15 Ekim 2017 tarihinde uçağa yüklenmiş ve içerisinde uzman doktorlar da bulunan 33 kişilik sağlık ekibiyle birlikte Somali’nin başkenti Mogadişu’ya gönderilmiştir. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanımız Uz. Dr. Ahmet Demircan ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş de Mogadişu’ya giderek inceleme ve temaslarda bulunmuşlardır” denildi.

Somali’ye giden ekipteki personelden bazılarının Mogadişu’da hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde kalarak yaralıların tedavisini sağlayacağının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Giden ekipçe belirlenen 35 yaralı ise aynı askeri uçakla ülkemizde tedavi edilmesi amacıyla Ankara’ya getirilmiştir. Yaralılardan 22'si Polatlı Devlet Hastanesi’nde, 11'i Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2'si ise eski adıyla Gülhane Askeri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yaralıların sevki için 11’i doktor olmak üzere toplam 34 ambulans ekibi, bunun dışında 15 UMKE personeli, 5 UMKE aracı, 2 çoklu ambulans ve 2 ODD ekibi görevlendirilmiştir. Refakatçiler için ayrıca servis araçları ayarlanmıştır. Beklenen yaralı sayısının artması durumunda 13 ambulans ekibi ihtiyaç olması halinde kullanılmak üzere bekletilmiştir. Ayrıca havaalanından planlanan hastanelere nakil sırasında oluşabilecek acil durumlar için güzergah üzerindeki en yakın hastane olan Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi bilgilendirilmiştir. Yaralı refakatçiler için 200 kişilik kumanya ve soğuk, sıcak içecek tedarik edilmiştir. Ülkemize getirilen yaralılara acil şifalar diliyoruz.”