Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağdat yönetimi önceki gün terör örgütü PKK’lı teröristlerin Kerkük’e girmesinin “savaş ilanı” olacağını duyurmuştu. Bunun üzerine IKBY’li yetkililer “Kerkük’te PKK’lı terörist yok” diyerek kendilerini savunmuştu. Ancak Kerkük operasyonunun başlamasının ardından bölgeden gelen fotoğraflar, IKBY’nin yalanını ortaya çıkardı. Kanlı örgütün, Kerkük’ün bazı bölgelerinde savunma hattı oluşturmaya çalışıyor. Peşmerge’den ağır silah alan PKK’lı teröristlerin ellerindeki silahlar ve bindikleri hummer ve pikaplarla şehir merkezinde tur atıyor. Ancak Irak askerlerinin Kerkük’e girmesinin ardından teröristler de kaçtı.

Kerkük operasyonundan memnuniyet duyulduğunu belirten Türkiye, Bağdat yönetimine bölgeden PKK’lı teröristlerin çıkarılması için işbirliğine hazır olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada “Irak Hükûmeti’nin ülkenin toplumsal mozaiğinin bir modelini oluşturan ve tarih boyunca Türkmen soydaşlarımızın yurdu olan Kerkük şehrinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımları yakından takip ediyoruz. Irak Hükûmeti’nin Kerkük’te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü iş birliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Türkiye, ülkede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesini teminen atacağı adımlarda Irak Hükûmeti’nin yanında yer alacaktır” denildi.