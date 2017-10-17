Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali’de 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının yaralarının sarılması için Türkiye kolları sıvadı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, başkent Mogadişu’daki yetkililere destek olmak ve tedavi için Türkiye’ye getirilecek yaralıların nakil koordinasyonunu hızlandırmak üzere Somali’ye gitti. Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile başkent Mogadişu’da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Demircan, Türkiye’nin Somali’deki kanlı saldırıda yaralananlara yardım için çalıştığını ifade etti. Somali Başbakanı Hayri de “Türkiye’nin Somali’ye sağlık başta olmak üzere tüm alanlarda verdiği desteği unutmayacağız” dedi.

Öte yandan Demircan, Somalili mevkidaşı Fevziye Abikar ve bazı hükûmet yetkilileriyle, patlamada yaralanan 200’den fazla kişinin tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yaralananların Türkiye’ye getirilmesi için gönderilen askeri ambulans uçak da bölgeye ulaştı. Olayın hemen sonrasında harekete geçen Türk Kızılay’ı ise, bölgeye Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı tıbbi malzemenin yanı sıra battaniye ve çadır gibi insani yardım malzemelerini sevk etti. AFAD’a bağlı arama kurtarma ekipleri ile Türkiye’ye sevk edilmesi düşünülen yaralılara refakat etmek üzere Türk Kızılay’ı doktorları da bölgeye gitti.

13’Ü AĞIR, 3’Ü ÇOCUK

Adeta bir hastaneye dönüştürülen askeri uçak, 35 yaralıyı 7.5 saat süren bir yolculuğun ardından dün akşam Ankara’ya getirdi. 13’ü ağır olan yaralılardan 3’ü de çocuk. Etimesgut Askeri Havaalanı’nda uçağı karşılayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yaralıların Ankara merkezde Numune ve Gülhane ile Polatlı ilçesindeki hastanede tedavi edileceğini açıkladı. Akdağ, Somali’de halen 33 kişilik Türk sağlık ekibinin çalıştığını da bildirdi.