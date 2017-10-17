Hakkari ili Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonlarda BTÖ mensuplarınca önceden tuzaklanmış EYP'nin patlaması sonucu Eskişehirli Uzman Çavuş Seçkin Arıkan şehit oldu. Şehidin Ihlamurkent’te bulunan baba ocağına ateş düştü. Baba evine Türk bayrakları asılırken, haberi duyan yakınları eve gelmeye başladı.
Eskişehir'e şehit ateşi düştü
17.10.2017 - 09:36 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’de bölücü terör örgütleri tarafından tuzaklanan EYP’in patlaması sonucunda şehit olan 4 askerden birinin Eskişehirli olduğu öğrenildi.
Etiketler : Eskişehir,
511917 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511917.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER