Hakkari ili Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonlarda BTÖ mensuplarınca önceden tuzaklanmış EYP'nin patlaması sonucu Eskişehirli Uzman Çavuş Seçkin Arıkan şehit oldu. Şehidin Ihlamurkent’te bulunan baba ocağına ateş düştü. Baba evine Türk bayrakları asılırken, haberi duyan yakınları eve gelmeye başladı. 