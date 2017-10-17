Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün beyne giden damarda oluşan pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal bu Sabah beyindeki kanama ve ödem nedeniyle yeniden ameliyata alındı. Baykal'ın yaklaşık bir saat süren ameliyatı tamamlandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbiş: "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir" diye açıklama yapmıştı.

UYUTULUYOR, ZİYARET YASAĞI VAR

Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri verdi:

-Kafa içi basınç nedeniyle ameliyat edildi.

-Ameliyat sonrası beyinde artık kanama yok.

-Ameliyat sonrası uyutuluyor, ziyaret yasağı var.

-Riskler ve sürprizler her zaman vardır.

Baykal, dün sabah erken saatlerde acil olarak gittiği Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmış, yapılan anjiyoda beyin damarlarında pıhtı tespit edilmişti.

KANAMA ARTIŞI TESPİT EDİLDİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Erkan İbiş de Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verildiğini söyleyerek, şu anda ameliyatının devam ettiğini kaydetti.

AMELİYAT SONRASI HASTANE YETKİLİLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Hastane yetkilileri ameliyatın ardından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Ameliyat esnasında yapılan anjiyoda beyin dokusunda bir problem olmadığı gözlendi. Beynin içindeki ödem boşaltılarak ameliyata son verildi. Sağlık durumu iyi. Beynin bir bölgesinde canlı olmayan bir doku yoktur. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Solunda beşte bir oranında kuvvet kaybı var."

SABAH DOKTORLAR İYİ DEMİŞTİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil" bilgisini vermişti.

BAKAN DEMİRCAN'DAN AÇIKLAMA

Daha sonra beyindeki ödem ve kanam nedeniyle baykal ameliyata alındı. Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, " Sayın Baykal'a bir müdahale daha yapılıyor. Endişe edilecek bir noktada değiliz. Sayın Baykal, umarım bu rahatsızlığın üstesinden gelecek. Gerekli açıklamayı hastane yapacak.Tedavi neticesinde sağlığına kavuşacağını ümit ediyoruz" dedi.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN, BAYKAL'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti, durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklama yapan Kahraman, Deniz Baykal'a şifa dilemek için ziyarete geldiğini belirterek, "İnşallah iyiye doğru giden bir durum var, şifa ve sağlık diliyorum" diye konuştu.