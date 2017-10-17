Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Görüş'ün önemli isimlerinden Lütfi Kibiroğlu hayatını kaybetti. Kibiroğlu'nun cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Fatih Camii'nden kaldırılacak

LÜTFİ KİBİROĞLU KİMDİR?

Galatasaray İktisadi ve İşletmecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Okuldan sonra İşletme ve Pazarlama üzerine ihtisas yapmak üzere Almanya'ya gitti. Türkiye'ye döndükten sonra Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. Siyasete, Milli Selamet Partisi (MSP) Şehremini mahalle teşkilatında başlayan Kibiroğlu, Milli Görüş partilerinde Eminönü İlçe Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeliği ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 1994 yılında İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Lütfi Kibiroğlu, 1999 yerel seçimlerinde Eminönü Belediye Başkanı oldu.

1999-2004 yılları arasında Eminönü Belediye Başkanlığı yapan Kibiroğlu, efsane hizmetlere imza attı. 2005 yılında Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurucu üyesi oldu ve İstanbul temsilciliği görevini üstlendi. Halen dernek faaliyetleri ile halka hizmet etmeye devam etmektedir. Siyasi yönünün yanı sıra sanatçı bir kişiliğe sahip olan Lütfi Kibiroğlu, yoğun çalışmalarına rağmen şiir yazmayı bırakmadı. Kibiroğlu'nun kendi sesinden yayınlanmış bir şiir kaseti ve bir şiir klibi de bulunuyor. Lütfi Kibiroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.