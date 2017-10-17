Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla PKK'ya büyük darbe vuruldu. Nefes kesen operasyonda PKK/KCK-YPS sözde komutanı ve mensupları kıskıvrak yakalandı. Operasyonda PKK'nın suç makinesi olarak aranan ve 13 eyleme karışıp bu eylemleri yöneten PKK/KCK-YPS sözde komutanı Zelal kod Necla Atak ile buna yardım ve yataklık eden milisler yakalanarak çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat, TEM ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri tarafından terör örgütüne yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada operasyonda PÖH operasyon köpeğinin üstün başarısı sonucu PKK/KCK-YPS sözde komutanı ve mensupları ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi belirtildi. Açıklamada, "01 Ekim 2017 günü saat 20.00 sıralarında Kızıltepe ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik devam eden operasyonlar neticesinde Kızıltepe terör örgfütü PKK'nın Sivil Savunma Birlikleri (YPS) hücresinin 3 BTÖ mensubu üyesi daha önce etkisiz hale getirilmişti. Bu YPS ilçe sorumlusuna ve kalan diğer üyelerine yönelik operasyonel çalışmalar devam etmekteyken; 2 Ekim 2017 tarihinde akşam saatlerinde; YPS sorumlusu olarak faaliyet yürüten Zelal kad Nejla Atak, isimli şahıs üzerinde 2 adet el bombası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalarda aynı tarihlerde; 6 farklı hücre evlerinde Zelal kod Nejla Atak isimli şahsa keşif-istihbarat-milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan Emine Ö., Güner Ö., Samya A., Fatma A., Berivan Ö., Fatime Ö. isimli şahıslar yakalanmış ve yapılan tahkikat neticesinde 16 Ekim 2017 günü çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir" denildi.



Örgüt sorumlusunun katıldığı eylemler teker teker deşifre edildi

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yakalanarak tutuklanan YPS sorumlusu Zelal kod Nejla Atak'ın katıldığı eylemlerin teker teker deşifre edildiği belirtildi. Açıklamada, "YPS sorumlusu Zelal kod Nejla Atak, isimli şahsın ilimiz Kızıltepe ilçesinde YPS sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü süre içerisinde katıldığı ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen eylemler; 22 Haziran 2016 günü ilimiz Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi 251. Sokak üzerinde Çarşı Mahalle bekçisi adayı Mehmet Veysi Sağlam'ın siyah giyinimli 1 şahıs tarafından ateşli silah ile ateş edilmek suretiyle şehit edilmesi. 03 Temmuz 2016 günü saat 20.50 sıralarında Mezopotamya Mahallesi Mezopotamya Orta Okuluna takviye amaçlı giden özel harekat unsurlarını taşıyan kirpi ve kobra olarak tabir edilen zırhlı araçların Koçhisar Mahallesi Şeyh Davut Yalçınkaya Caddesi üzerinde bulunan Çöplük Köprüsü olarak tabir edilen köprünün üzerinden geçişi esnasında önceden tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) patlatılması ve patlama sonucu 3 vatandaşın yaralanması. 15 Temmuz 2016 günü Saat 14.00 Tanlar otomotiv isimli iş yerinden PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS adına sözde vergilendirme adı altında örgütsel pusula ile para talep edilmesi. 21 Ağustos 2016 günü ilimiz Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi 356. Sokakta bulunan baz istasyonunun olduğu yere yüzlere maskeli iki şahıs tarafından bırakılan piknik tüpüne düzenlenmiş EYP'nin patlatıldığı, yapılan kontrollerde olay yerinde bir adet patlamamış piknik tüpü bulunması. 31 Ağustos 2016 tarihinde ilimiz Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi No:54 apartmanı önünde PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde Mehmet Aydın isimli şahıs ayağından vurularak yaralanması, Ercan Gültekin isimli Çarşı ve Mahalle bekçisinin şehit edilmesi. 03 Eylül 2016 günü ilimiz Kızıltepe ilçesi İpekyolu Viranşehir istikametinde faaliyet gösteren oto lastik bayisi ve tamirhanesine roketli saldırı gerçekleştirilmesi. 15 Eylül 2016 günü Saat 22.44 sıralarında Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığına roketli saldırı gerçekleştirilmesi. 30 Ekim 2016 günü saat 21.50 sıralarında Eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığına beyaz renkli araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açılması ve el bombası atılması neticesinde 2 polis memuru ile 1 askeri personelin yaralanması. Bahse konu olayda olay yerinden elde edilen 3 adet 7.62x39 çap ve tipindeki kovanın Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarınca yapılan incelemesinde 24 Hazuran 2016 tarihinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca Derik İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan saldırı akabinde olay yerine giden takviye ekiplere yapılan saldırıda 2 askeri personel şehit edilmesi eyleminde kullanılan silahlardan atılan kovanlarla aynı olduğu, tekbir ateşli silahtan atıldığı tespit edilmiştir. 08 Aralık 2016 günü saat 21.50 sıralarında ilimiz Kızıltepe ilçesi Abik Tır parkında sahte plakalı aracın bagaj kısmında uzman ekiplerce yapılan kontrolde 4 adet mutfak tüpünün olduğu, tüplerin patlayıcı madde ile dolu olduğu birbirlerine kablolarla irtibatlandırıldığı, bombanın vericisinin aracın torpido gözünde bulunması. Bahse konu aracın 30 Ekim 2016 tarihindeki Ak Parti binasına yapılan saldırı eyleminde kullanıldığı tespit edilmiştir. 03 Ocak 2017 günü saat 19.00 sıralarında ilimiz Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi, 836 Sokak üzerinde Baver Yılmaz isimli şahsa yönelik kimliği belirsiz kişi/kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi. 14 Ocak 2017 günü saat 22.30 sıralarında Dunaysır Mahallesi 583 Sokak no:13 sayılı ikamette Fırat Arsu isimli şahsın yüzleri maskeli 2 şahıs tarafından öldürülmesi. 12 Ocak 2017 günü Mezopotamya Mahallesi Çöplük Köprüsü üzerinde şüpheli halde bulunan 2014 model Siyah Renkli aracın olduğu bildirmesi üzerine 13 Ocak 2017 günü saat 01.00 sıralarında olay yerine geçilerek aracın kontrolü yapılacağı esnada infilak ettirilen ve 2 aracın hasar gördüğü olay. 28 Haziran 2017 günü ilimiz Kızıltepe ilçesinde Hasan Demirtaş isimli şahsa ait Mezopotamya Mahallesi 364 Sokak no:88 sayılı ikametin bahçesinde yapılan aramada, 8 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmatın çıkması, çıkan mühimmatlarda Necla Atak'ın parmak izi çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

PKK/KCK-YPS sorumlusu Zelal kod Necla Atak'ın 13 eyleme karıştığı ve bu eylemleri yönettiği tespit edildi.