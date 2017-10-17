Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, saat 14.32’de başlamıştı. Saat 16.00’da sona eren görüşmede, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Levent Gök, Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır da hazır bulundu. AK Parti tarafında ise Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yer aldı. Başbakan Yıldırım, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşıladı. İki ismin basın mensuplarına poz vermesinin ardından görüşmeye geçildi. Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dış politika ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığını belirten Yıldırım, “Teşekkür ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile memleketin meselelerini, hem iç hem dış politika ile ilgili gündemdeki konular hakkında değerlendirme yaptık” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Sayın Başbakan ile Türkiye’nin pek çok sorununu görüşme imkanımız oldu, Sayın Başbakan belli konularda bize bilgi verdi, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.