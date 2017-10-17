Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığa son dönemde  ulaşan başvurular ve bu doğrultuda başlatılan incelemeler neticesinde, satışa  konu mal veya hizmetlerin fiyat etiketleriyle tarife ve fiyat listelerinde  yanıltıcı uygulamalarda artış olduğunun tespit edildiğini belirtti.Söz konusu başvurularda, "malların satış fiyatlarıyla kasa  fiyatlarının farklı olduğu ve tüketici lehine olan fiyatın uygulanmadığı" yönünde  şikayetlerin yer aldığına işaret eden Tüfenkci, Tüketicinin Korunması Hakkında  Kanunun temel amacının, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı  ve bilinçlendirici önlemlerin ele alınması olduğunu söyledi.

Tüfenkci, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile satışa sunulan mal ve  hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ve  indirimli satışlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini amaçladıklarını  vurgulayarak, listede belirtilen fiyatlarla kasa fiyatı arasında fark olması  durumunda tüketici lehine olanın uygulanması gerektiğini anımsattı.Bakan Tüfenkci, fiyat etiketinde; ödenecek tüm vergiler dahil malın  satış ve birim fiyatları, malın üretildiği ülkeyi ifade eden üretim yeri, malın  cinsini gösteren ve ayırıcı özelliğini içeren bilgilerin yer almasının şart  olduğunu dile getirdi.

Bu bilgilerin, malın ambalajının veya kaplarının üzerine kolaylıkla  görülebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesi gerektiğini ifade eden  Tüfenkci, "Bu mümkün olmadığında, aynı bilgileri kapsayan fiyat listeleri  kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde, malın satışa sunulduğu iş yerinde  uygun yerlere asılmalı. Bu etiketlerde yer alan satış fiyatıyla kasa fiyatı  arasında fark olması durumunda ise tüketici lehine fiyat uygulanmalı. Fiyat etiketinde yanıltıcı uygulamalara taviz yok." diye konuştu.

AYDINLATICI VE BİLİNÇLENDİRİCİ ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKİYOR

Kanun ve yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde,  alışverişe konu mal veya hizmetlerin fiyat bilgilerinin doğru, eksiksiz,  karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde bulunmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Fiyat etiketleri yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemeli. Ekonomik ilişkide bulundukları satıcı veya sağlayıcılar karşısında korunmaları için tüketicileri aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemlerin alınması gerekiyor.  Tüketicilerin ekonomik menfaatlerine zarar veren bu tür uygulamalar hakkında gerekli incelemeler yapılmakta ve mevzuatı ihlal eden satıcı veya sağlayıcılara  idari işlem uygulanmaktadır. Bakanlığımız bu konuda yaşanan tüketici mağduriyetlerini önlemek için gerekli özeni göstererek, tüketicilerin  menfaatlerinin zedelenmesinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirleri almaktadır.  Tüketicilerimizin de bu konuda bilinçli hareket ederek hassasiyet göstermesi ve  mevzuatı ihlal eden satıcı veya sağlayıcıları Bakanlığımıza veya ticaret il  müdürlüklerimize bildirmesi büyük önem arz ediyor."

Tüm valiliklere, ilgili kanun kapsamında fiyat etiketine ilişkin  denetim faaliyetlerine ağırlık vermeleri hususunu ilettiklerini belirten  Tüfenkci, "Ticaret il müdürlüklerince yapılan fiyat etiketine ilişkin denetim  sonuçlarına göre bu yıl denetlenen 7 bin 205 firma ve yaklaşık 796 bin üründen,  665 firma ile 992 üründe aykırılık tespit edildi ve 202 bin lira idari para  cezası uygulandı." dedi.

"YALANCI İNDİRİMLERE ALDANMAYIN"

Tüfenkci, indirimli mal veya hizmetin düşürülen satış fiyatıyla  indirimden önceki fiyatının da tarife ve listeleriyle etiketlerinde  gösterileceğine işaret ederek, satıcının indirimli mal veya hizmetini indirimden  öncekinden daha düşük fiyatla satışa sunduğunu ispat etmekle yükümlü olduğunu  vurguladı.Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, iş yeri adresi veya faaliyet  konusu değişikliği nedeniyle yapacağı indirimli satışların süresinin üç aydan,  tasfiye durumunda ise altı aydan fazla olamayacağına dikkati çeken Tüfenkci,  Bakanlık, belediyeler ve ilgili odaların Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerinin  uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevli olduğunu söyledi.Tüfenkci, denetimlere rağmen ürünü yüksek fiyatlı gösteren, indirim  konusunda tüketiciyi aldatan ve yıl boyu ürününü indirimde gösteren firmalara da  işaret ederek, yalancı indirimlere aldanılmaması uyarısında bulundu.