Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınmadan önce delilleri yok etmeye çalışırken görüntüleri ortaya çıkan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmek üzere ABD'ye gittiği belirlenen ve örgütün sözde "Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi imamı" olduğu iddia edilen eski öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tanç ile avukatı Halil Timurhan Gür katıldı.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan dava açıldığını ancak toplanan delillere göre sanığın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutuklulukta geçirdiği süre gözönüne alınarak tahliyesini talep etti.

Son sözü sorulan Tanç ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tanç'ı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan önce 5 yıl hapse çarptırdı.Sanığın suçunun terör suçu olması sebebiyle artırıma giderek söz konusu cezayı 7 yıl 6 aya yükselten heyet ardından iyi hali nedeniyle Tanç'a verilen hapis cezasını 6 yıl 3 aya indirdi.Heyet, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç'ın evindeki aramada bir kitabın giriş kapağının altına yapıştırılmış, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait 2 fotoğraf ele geçirildiği belirtiliyordu.Gözaltına alınmadan önce bazı delilleri çöp kutusuna atarak yok etmeye çalıştığı belirtilen sanığın iş yerinde Gülen'e ait ses kayıtları, kitaplar, "Fetullah Gülen samimi" yazılı gazete parçası, Gülen imzalı ve Tanç'a yazılan mektubun ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, Tanç'ın Bank Asya'daki hesabını 17/25 Aralık'tan sonra da aktif kullandığı ifade ediliyordu.

Tanık beyanlarına yer verilen iddianamede, Tanç'ın gerek fakültede gerekse örgütün yurdunda kalan herkes tarafından örgüt mensubu olduğunun bilindiği, fakültede "FETÖ" denildiğinde ilk akla gelen kişi ve en çok kurban toplayanlardan biri olduğu, üniversitede himmet işlerinin organizasyonunu yaptığı öne sürülüyordu.Örgüt elebaşı Gülen ile görüşmek üzere ABD'ye gittiği tespit edilen, delilleri üniversite yerleşkesindeki çöp kutusuna atarken güvenlik kameralarınca görüntülenen ve FETÖ'nün sözde "Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi imamı" olduğu öne sürülen Tanç'ın, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.