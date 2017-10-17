Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün’ün ev sahipliğini yaptığı FIEP’in komutanlar ve genel müdürlükler seviyesindeki toplantısında katılımcılar birbirleriyle görüştü. Ürdün Jandarma Komutan Tümgeneral Hüseyin Muhamed Hawatmeh komutayı Türkiye Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e devretti. Katılımcılar dönem başkanlığının Türkiye’ye devrini onayladı ve bitiş deklerasyonu yayınladı.

Orgeneral Arif Çetin, FIEP’in Türkiye’nin başkanlığında gelecek yıl Kamu alanlarında terörizmle mücadele konulu çalışma yapacağını söyledi. Yayınlanan toplantı bitiş bildirgesinde, teşkilatın isminin Uluslararası Polis ve Jandarma Teşkilatı olarak değiştirilmesi ve teşkilata katılma kurallarının değişmesi kararı alındı.