Ürdün’ün ev sahipliğini yaptığı FIEP’in komutanlar ve genel müdürlükler seviyesindeki toplantısında katılımcılar birbirleriyle görüştü. Ürdün Jandarma Komutan Tümgeneral Hüseyin Muhamed Hawatmeh komutayı Türkiye Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e devretti. Katılımcılar dönem başkanlığının Türkiye’ye devrini onayladı ve bitiş deklerasyonu yayınladı.
Orgeneral Arif Çetin, FIEP’in Türkiye’nin başkanlığında gelecek yıl Kamu alanlarında terörizmle mücadele konulu çalışma yapacağını söyledi. Yayınlanan toplantı bitiş bildirgesinde, teşkilatın isminin Uluslararası Polis ve Jandarma Teşkilatı olarak değiştirilmesi ve teşkilata katılma kurallarının değişmesi kararı alındı.
Jandarmaya yeni görev
17.10.2017 - 15:15 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen törende Avrupa ve Akdeniz Havzası Jandarmaları ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri'nin (FIEP) dönem başkanlığını Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin devraldı. FIEP’in Avrupa ve Akdeniz havzasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla oluşturulan uluslararası bir organizasyon olduğu kaydedildi.
Ürdün’ün ev sahipliğini yaptığı FIEP’in komutanlar ve genel müdürlükler seviyesindeki toplantısında katılımcılar birbirleriyle görüştü. Ürdün Jandarma Komutan Tümgeneral Hüseyin Muhamed Hawatmeh komutayı Türkiye Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e devretti. Katılımcılar dönem başkanlığının Türkiye’ye devrini onayladı ve bitiş deklerasyonu yayınladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : jandarma,
512049 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512049.aspx
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