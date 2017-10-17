Siirt'te dün etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edildi. Alınan bilgiye göre, Siirt Tillo karayolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş edilmesi üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin Eruh ve Pervari ilçeleri arasındaki sözde Garisa bölge sorumlusu "Mazlum" kod adlı Kasım Doğan olduğu ortaya çıktı.
Siirt'te PKK'nın sözde bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi
17.10.2017 - 15:41 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te dün çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin, sözde "Garisa bölge sorumlusu" Kasım Doğan olduğu belirlendi.
Etiketler : siirt,haberler,pkk,terörist,öldürülen terörist,
512057 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512057.aspx
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