Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt'te dün etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edildi. Alınan bilgiye göre, Siirt Tillo karayolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş edilmesi üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin Eruh ve Pervari ilçeleri arasındaki sözde Garisa bölge sorumlusu "Mazlum" kod adlı Kasım Doğan olduğu ortaya çıktı.