Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dava, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, tutuksuz yargılanan Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri Mehmet K. ve avukatı hazır bulundu. Hakkındaki terör örgütü suçlamalarını kabul etmeyen Mehmet K., "Bana Kanal D'den Akit Gazetesi'nden de teklif gelmişti. Fakat ücrette anlaşamadığımız için gitmemiştim. Ben bu örgütün ne okullarına gittim, ne de yurtlarında kaldım. Çocuğumu okullarına göndermedim. Zaman Gazetesi benim sadece ekmek kapımdı. Ben örgüt üyesi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti ise Mehmet K.'yı 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.