Bahçecik Mahallesi'nde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine polis tarafından yapılan denetim sırasında F.Ç., A. A., E.A., G.D. ve M.N.A., ekipleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca ardından yakalanan şüphelilerin üst aramalarında 42 gram sentetik uyuşturucu metemfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Adıyaman'da uyuşturucuya 5 gözaltı
17.10.2017 - 16:25 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da, polis tarafından yapılan denetimde üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Adıyaman,
512068 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512068.aspx
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