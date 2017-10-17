Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık  Tanç ile avukatı Halil Timurhan Gür katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık  hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan dava açıldığını ancak  toplanan delillere göre sanığın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan  cezalandırılmasını ve tutuklulukta geçirdiği süre gözönüne alınarak tahliyesini  talep etti.

Son sözü sorulan Tanç ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek,  beraatını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tanç'ı "terör örgütü üyesi olmak"  suçundan önce 5 yıl hapse çarptırdı.

Sanığın suçunun terör suçu olması sebebiyle artırıma giderek söz  konusu cezayı 7 yıl 6 aya yükselten heyet ardından iyi hali nedeniyle Tanç'a  verilen hapis cezasını 6 yıl 3 aya indirdi.

Heyet, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak  tahliyesine karar verdi.

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İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Atatürk  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç'ın  evindeki aramada bir kitabın giriş kapağının altına yapıştırılmış, örgüt elebaşı  Fetullah Gülen'e ait 2 fotoğraf ele geçirildiği belirtiliyordu.

Gözaltına alınmadan önce bazı delilleri çöp kutusuna atarak yok etmeye  çalıştığı belirtilen sanığın iş yerinde Gülen'e ait ses kayıtları, kitaplar,  "Fetullah Gülen samimi" yazılı gazete parçası, Gülen imzalı ve Tanç'a yazılan  mektubun ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, Tanç'ın Bank Asya'daki hesabını  17/25 Aralık'tan sonra da aktif kullandığı ifade ediliyordu.

Tanık beyanlarına yer verilen iddianamede, Tanç'ın gerek fakültede  gerekse örgütün yurdunda kalan herkes tarafından örgüt mensubu olduğunun  bilindiği, fakültede "FETÖ" denildiğinde ilk akla gelen kişi ve en çok kurban  toplayanlardan biri olduğu, üniversitede himmet işlerinin organizasyonunu yaptığı  öne sürülüyordu.

Örgüt elebaşı Gülen ile görüşmek üzere ABD'ye gittiği tespit edilen,  delilleri üniversite yerleşkesindeki çöp kutusuna atarken güvenlik kameralarınca  görüntülenen ve FETÖ'nün sözde "Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi imamı"  olduğu öne sürülen Tanç'ın, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15  yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Son dakika: O profesör hakkında karar verildi!