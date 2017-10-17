Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralıların olduğu belirtiliyor. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Bugün saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesinde bulunan Okan Merzeci Bulvarında, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası panik yaşandı. Yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 POLİS YARALANDI

Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis yaralandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı açıklamada, merkez Yenişehir ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi. Olayda 12 polisin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." ifadesini kullandı.

ÇÖP KONTEYNERİNE BOMBA KONULDU

İHA Mersin Emniyet Müdürlüğüne ait servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerine konulan bomba uzaktan kumandayla patlatıldığı ve olayda çok sayıda polis memurunun yaralandığı haberini geçti.

BAŞKAN KOCAMAZ: VALİLİK YAKININDA BİR PATLAMA

Habertürk TV'ye konuşan Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz "İtfaiye daire başkanımız bizi aradı. Patlama yüksek ihtimal bir polis servis aracına yapılan saldırı. Olayın olduğu yer valilik binasına yakın bir bölge" dedi.

BEKİR BOZDAĞ: 17'Sİ POLİS 18 KİŞİ YARALANDI

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Mersin'deki saldırı sonrası yaptığı açıklamada, 17'si polis, 18 kişi yaralandı dedi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirdi.