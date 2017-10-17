Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, dün sabah hastaneye kaldırılmasının ardından önce anjiyo olmuş, bu sabah ise 2. ameliyata girmişti.

3. AMELİYAT

Baykal'ın beynindeki basınç artışı nedeniyle doktorlar tarafından 3. defa ameliyat edildi. İlerleyen dakikalarda da hastaneden açıklama yapılması bekleniyor.

''UYUTULUYOR''

CHP'li Metin Lütfi Baydar, Baykal'ın son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. ''Ameliyat sonrası cilt altında kanama olması nedeniyle bu hemetom boşaltıldı. Şu anda beynin dinlenmesi ve genel başkanın özellikle oksijeni tutmak için uyutuluyor. Tomogrofide beynin en rahat durumda olduğunu gördük. Daha detaylı açıklamayı hastane yetkilisi arkadaşlarımız açıklayacaktır.'' dedi.