Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Barzani yönetiminin gayrimeşru referandumunun ardından, Kuzey Irak'a yaptırımlar arka arkaya geldi. Son olarak Türk hava sahası Kuzey Irak'a kapatıldı.

Türkiye'nin aldığı bu karar sonrası Barzani yönetiminden önce Türkiye'ye ilk tepki CHP'den geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kararın yanlış olduğunu savundu.

Sosyal medya hesabından skandal açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, gayrimeşru referandumla Irak'ı bölmeyi amaçlayan Barzani yönetimine karşı alınan kararı eleştirdi.

Türkiye'nin güvenliği için aldığı kararı, diz çöktürme siyaseti olarak nitelendirdi.

"Diz çöktürme, hizaya getirme siyasetiyle bugüne kadar hiç kimse sonuç almamıştır." ifadesini kullandı.

CHP'li vekil hükümeti aldığı karardan vazgeçmeye de çağırdı. "Kürtler, zulüm görmüştür ama diz çökmemiştir. Hiçbir biçimde sonuç alamazsınız. O siyaset tarzından hükümet vazgeçmelidir" değerlendirmesinde bulundu.



