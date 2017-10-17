Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Suriye’de devam eden ve büyük bileşeni terör örgütü PKK/PYD olan Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Rakka operasyonun bittiğini açıklamasından sonra terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolündeki yerleşim yerlerinde kutlamalar yapıldı. O kutlamalardan biri de terör örgütünün kontrolündeki Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn ilçesinde yapıldı. Akşam saatlerinde yoğun silah seslerinin geldiği Rasulayn’den sıkıldığı belirtilen mermiler Ceylanpınar’da Ensar Mahallesi’nde ikamet eden Büyük ailesinin fertlerine isabet etti. Elinden yaralanan baba Abdulkadir Büyük (47) ve ayağından yaralanan oğlu Yunus Büyük (12) yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan baba oğulun hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünün talebi ile Belediye anons bürosundan yapılan anonslarda ise vatandaşların gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve sınır hattından uzak durmaları yönünde uyardığı belirtildi.

BABA - OĞUL AÇILAN ATEŞLE YARALANDI

Resulayn'daki kutlamalar sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, Ceylanpınar'da evlerinin damında oturan Abdulkadir Büyük'ün parmağına ve oğlu Yunus Büyük'ün bacağına isabet etti. Yaralanan baba ve oğlu, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"ÇOK ŞÜKÜR DURUMUMUZ İYİ"

Abdulkadir Büyük, evinin damında oğluyla oturdukları sırada önce ses geldiğini, ardından yaralandıklarını belirterek, "Oğlumun yaralandığını görünce hemen hastaneye geldik. Çok şükür durumumuz iyi" dedi.