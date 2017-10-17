Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Polonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleştirildi.