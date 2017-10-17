Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Polonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleştirildi.
Erdoğan, Varşova'da onuruna verilen yemeğe katıldı
17.10.2017 - 23:46 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Varşova'da onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
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512135 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512135.aspx
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